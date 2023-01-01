Canon, Irista ile fotoğraflarınızı ücretsiz depolayacak!

Irista fotoğraf depolama platformu ile Canon, kullanıcılarına yeni 15 GB’lık ücretsiz depolama hizmeti sunuyor. Türkçe kullanım seçeneği de mevcut.

Irista, ister akıllı telefon ister herhangi bir fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafları sınıflandırarak depoluyor. Bulut tabanlı görüntü yönetim platformu Irista, Canon kullanıcılarının fotoğraf albümlerine şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Irista, Canon fotoğraf makinaları, akıllı telefonlar ya da diğer makinalarla çekilen fotoğraf ve videoları dijital bir platformda topluyor. Yükleme ve erişim ise akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yapılabiliyor. Basit kullanımıyla koleksiyondaki herhangi bir görüntüye hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunuyor. Görüntüler doğrudan sosyal medyada paylaşılabiliyor.