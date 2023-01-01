Canon’un tasarruf rekortmeni G Serisi yazıcıları satışta

Canon, PIXMA Serisi’ne eklediği üç yeni yazıcı ile pazardaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeni yazıcılar Canon PIXMA G1400, PIXMA G2400 ve PIXMA G3400 tek mürekkep şişesi setiyle 7000 renkli ve 6000 siyah baskı alabiliyor. Böylece baskı maliyeti minimuma iniyor. Canon’un G Serisi lansmanında konuşan Canon Eurasia Satış ve Pazarlama Direktörü Saygın Süzen, “G Serisi yazıcılar, baskı başı maliyetini neredeyse sıfıra indirmek üzere tasarlandı. İlk alımda içinden çıkan mürekkep şişeleri ile 6000 sayfa siyah ve 7000 sayfa renkli hatta tercihe göre bir siyah kartuş daha eklenen alternatifinde 12000 sayfa siyah ve 7000 sayfa renkli baskı alınabiliyor. Bu oldukça yüksek bir adet” dedi.