Casper Nirvana One A430 ve A550 tümleşik bilgisayarlarla tasarım ve performans bir arada

Casper’ın, bütün bileşenleri monitöre entegre edilen Nirvana One ailesinin yeni üyeleri A430 ve A550, hem performans hem de şıklık isteyen kullanıcıların beklentilerine karşılık veriyor.

Sadece monitörden oluşan Nirvana One ailesinin yeni üyeleri A430 ve A550, yedinci nesil Intel i3 ve i5 işlemci, 21.5” ve 23.8” ekran seçenekleri 1 TB’a kadar depolama, Windows 10 işletim sistemi, 8 GB bellek seçeneği gibi özellikleriyle performans ve tasarım öğelerini bir arada sunuyor.