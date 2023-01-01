Casper, şimdi benzersiz Turkcell fırsatları ile birlikte

Türkiye'nin lider bilgisayar üreticisi Casper, Intel ve Turkcell’le birlikte mobilite keyfini zirveye taşıyacak.

Üç devin başlattığı zengin içeriklerle dolu yeni kampanya ile bilgisayar ve tablet kullanmak daha eğlenceli hale gelecek. Intel işlemcili Casper Nirvana bilgisayar, 2si1 veya Casper VIA tablet alanlar, Turkcell Müzik, Turkcell Akademi, Akıllı Depo, AppMarket servislerinden ücretsiz yararlanacak. Ayrıca 1 yıl boyunca Hollywood starlarının videoları ile hazırlanan “Turkcell Akademi Hollywood İngilizcesi” eğitiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek.