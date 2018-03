Casper’dan yepyeni bir premium akıllı telefon daha

Casper VIA P1

Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, premium segmentteki ürünü Casper VIA A1’den sonra, yeni akıllı telefonu Casper VIA P1 ile telefon pazarında gücüne güç katmaya devam ediyor. 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA P1, performans arayan kullanıcıların beklentilerini karşılarken parmak izi okuyucusu ile güvenlik konusunda beklentisi yüksek olan kullanıcılara hitap ediyor.