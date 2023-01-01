Cebe sığan HP Sprocket ile tanışın!

Akıllı telefondan anında baskı alabilen yeni cep boyutunda fotoğraf yazıcısı: HP Sprocket. HP, fotoğraf baskısı almanın en keyifli ve renkli yolunu sunan HP Sprocket Fotoğraf Yazıcı’sını piyasaya sürdü.

HP Sprocket ile arzu edilen her fotoğraf 5 x 7.6 cm boyutlarında anında basılabiliyor; filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle kişiselleştirilebiliyor. Baskısı alınan fotoğraflar ise kağıdın yapışkanlı arka yüzü sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı kullanılabiliyor. HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, “IDC sonuçlarına göre yüzde yüzde 33 pazar payı ile lider durumdayız. Bu başarıyı sürdürmek için farklı kitlelerin ihtiyaçlarına karşılık verecek değişik ürünleri piyasaya sunmaya devam ediyoruz” dedi. Ürünler çok yakında Turkcell mağazalarında, turkcell.com.tr'de de bulunabilecek.