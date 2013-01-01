Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 Türkiye’de satışta!

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı yeni HP Spectre 13, İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi Harvey Nichols mağazasında satışa sunuldu.

Bir AAA pil kalınlığında ve yalnızca 1.1 kg ağırlığındaki HP Spectre 13, bakır tonlarının ağırlıkta olduğu şık tasarımı ve yüksek performans sunan teknolojileriyle teknoloji dünyasında moda ile yüksek teknolojinin buluşma noktası olarak gösteriliyor. İnce görünümüne rağmen karbon fiber yapısıyla dayanıklı olma özelliğine sahip, dokuz buçuk saate yakın pil ömrüyle cihaz, Corning® Gorilla® özellikli Full HD IPS ekranıyla fotoğraf düzenleme, sunum hazırlama ya da film izleme gibi amaçlar için üstün görüntüleme, HP Audio Boost teknolojisi ve Bang & Olufsen Stereo hoparlörlerle zengin ses deneyimi sunuyor.