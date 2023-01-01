Dünyanın en küçük DSLR fotoğraf makinesi: Canon EOS 100D!

Canon EOS 100D, dünyanın en küçük DSLR’ı olma unvanını kaptırmıyor.

18 megapiksel çözünürlüğe sahip 100D, avuç içine sığabilen boyutları ve 407 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Her yerde 18 megapiksel fotoğraf ve Full HD videolar çekme imkanı sunan 100D, düşük ışıkta bile harika performans veriyor. Maksimum ISO 12800 hassasiyeti (ISO 25600’e genişletilebilir) sayesinde sahnenin ruhunu yakalayan, düşük parazitli görüntüler çekilebiliyor. Dokunmatik ekrana sahip cihaz, Otomatik Akıllı Sahne teknolojisiyle sahneyi analiz ederek en uygun fotoğraf makinesi ayarlarını otomatik olarak belirliyor. Cihaz, saniyede 4 kare çekebiliyor.

