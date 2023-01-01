Dünyanın ilk kıvrımlı oyun monitörü Predator X34A Türkiye'de!

Acer Predator X34A ile hayal edilen akıcı oyun deneyimine ulaşmak mümkün.

34 inç eğimli 21:9 ultra-geniş Predator X34A monitör, minimum tekleme ve ekran yırtılması sağlayarak sarmal bir oyun deneyimi sunan dünyanın ilk NVIDIA® G-SYNC™ özelliklerine sahip eğimli monitörü. DTS® ses sistemi, 2x7W hoparlörler, ultra geniş QHD (3440 x 1440) IPS paneli 178 derece görüntüleme açısıyla cihaz, göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla titreme önleme özelliği de içeriyor.