En keyifli yol arkadaşları; Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge

Sıkı bir gezginin en iyi yol arkadaşlarından biri son dönemlerde muhakkak akıllı telefonlar oluyor.

Sektörün en gelişmiş akıllı telefonlarından Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge, üstün teknolojileriyle ortaya çıkan birçok özelliği sayesinde seyahat etmeyi seven tüm kullanıcıların vazgeçemediği araçlara dönüşüyor. Galaxy S6 edge ve Galaxy S6’nın tüm seyahatseverler için geliştirilen özellikleri: Pocket, seyahate çıkıldığında sürpriz hava durumları veya önemli bir doğa olayıyla karşılaşmamak için kullanıcıları uyaran Samsung Geo News, Scrapbook, Fotoğraf Teknolojisi ve Haritalar.