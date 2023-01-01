Epson’un akıllı gözlüğü MOVERIO BT-200 Türkiye’de

‘Artırılmış Gerçeklik’ uygulaması temel alınarak tasarlanan Epson MOVERIO BT-200’ün dahili kamerası, jiroskop, GPS ve diğer sensörler, yazılımın hareketlerinizi ve çevrenizdekileri anlamasına olanak vererek daha önce karşılaşılmayan bir deneyim sunuyor.

Android üzerinde çalışan BT-200, güçlü bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenen MoverioApps Market’te bulunan sayısız uygulamaya erişim olanağı sağlıyor. Epson Türkiye Müdürü Sevil Kanat; giyilebilir teknoloji alanında sundukları en yeni çözümleri; akıllı gözlük modeli MOVERIO BT-200’de ana hedeflerinin sektörlere özel çözümler sunmak olduğunu söyledi.