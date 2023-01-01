General Mobile’ın son yıldızı ‘GM 8 Android One’

General Mobile, Google’ın en iyileriyle tasarlanan ve merakla beklenen ‘GM 8 Android One’ modelini satışa sundu.

General Mobile, Android One ailesinin en yeni üyesi; ‘GM 8 Android One’, ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla fotoğraf tutkunu akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılardan biri olan hafıza sorununa çözüm buluyor. Cihaz ile tüm fotoğraflar yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli bir şekilde (bulutta) saklanabiliyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi yaşatan cihazın diğer bir özelliği ise anlık çeviri özelliğine sahip ‘G-Board’ klavye. Yazışmalarda 42 dilde anında çeviri yaparak büyük kolaylık sağlıyor. GM 8 Android One, Türk Telekom ve Vodafone ve Turkcell mağazalarında...