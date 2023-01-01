Hedef 81 Akıllı KenTT

Türkiye’nin ilk entegre akıllı şehir projesini Karaman’da başlatan Türk Telekom Grubu, ‘Akıllı KenTT’ uygulamaları ile birçok ilde hizmet vermeye devam ediyor.

Akıllı KenTT uygulamaları tüm Türkiye’yi kapsamak üzere il il yayılmayı sürdürüyor. Hayatı kolaylaştırırken tüketimi ve maliyetleri azaltan ‘Akıllı KenTT’ uygulamaları 7 ilde daha enerji tasarrufu, akıllı güvenlik sistemleri, internet servisi, trafik ve park çözümleri gibi pek çok konuda önemli kazançlar sağlıyor. Ankara, Bursa, Mersin, Gaziantep, Tokat, Çorum ve Bolu’da yerel yönetimler altyapısı Türk Telekom Grubu tarafından sağlanan ‘Akıllı KenTT’ uygulamalarından faydalanmaya devam ediyor. Türk Telekom Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, akıllı şehir teknolojisini tüm Türkiye ile buluşturmaya hazır olduklarını belirterek, akıllı kenTT uygulamalarını 81 ile yayacaklarını söyledi.