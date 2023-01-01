‘Hepsi bir arada’ ağ ürünleri dönemi başladı

Tek bir kutuda birkaç özelliği birden barındıran ağ ürünleri ile bir ev ya da ofisin WiFi ihtiyacı artık tek bir cihazla karşılanabiliyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya liderlerinden TP-Link®, tüketicilere sunduğu bol seçenekli ağ çözümleri ile de sektörde öne çıkıyor. Çok geniş ürün yelpazesine sahip şirket, ‘hepsi bir arada’ ağ ürünlerinde de öncü konumda. TP-Link’in satışta olan hemen hemen her menzil genişletici modelinde artık erişim noktası özelliği de yer alıyor. Bu sayede tek bir cihazla iki ihtiyaca çözüm sağlanıyor. Aynı şekilde bazı TP-Link yönlendirici modellerinde birden çok mod (erişim noktası, menzil genişletici vb.) yer alıyor.