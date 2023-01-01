HP’den KOBİ ve büyük şirketlere yeni ScanJet tarayıcılar

HP Inc., genel ofis işlerinden karmaşık iş akışlarının gereksinimlerine kadar geniş çeşitlilikteki baskı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan dört adet yeni nesil kurumsal tarayıcıyı duyurdu.

Büyük şirketler için; HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 ve HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3, iş akışı becerileriyle donatılmış, güvenilir bir tarayıcıya ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmelere; HP ScanJet Pro 3000 s3, maliyet konusunda hassas KOBİ’lere bütçe dostu fiyatla giriş seviyesi tarayıcı HP ScanJet Pro 2000 s1. HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü, yeni tarayıcıların boyutlarının küçük olması sayesinde kolayca masaüstlerine konuşlandırılabildiklerini ifade etti.