HP’den yepyeni ve güçlü bilgisayarlar

HP, CES 2017’de tüketicilerin bilgisayarlarıyla etkileşimlerinde devrim yaratacak yeni bilgisayarlarını ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Öne çıkanlar: Dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı EliteBook x360 uzun pil ömrü, işbirliğine dayalı çalışma ve güvenlik sunuyor. Spectre x360, 15.6” (39.6 cm) diyagonal 4K ekranıyla grafiklerde fark yaratıyor, tasarımcıların işlerini kolaylaştırıyor. Dünyanın en geniş kavisli çok fonksiyonlu bilgisayarı ENVY Curved All-in-One 34, yeni entegre ses sistemi tasarımıyla fark yaratıyor.Dünyanın kullanıcıyı adeta sarmalayan ilk bilgisayarı Sprout Pro by HP, donanım ve yazılım yükseltmeleriyle Harmanlanmış Gerçeklikli 3D deneyimi sunmaya hazır. OMEN X 35 Kavisli Ekran, NVIDIA® G-Sync™ teknolojisiyle benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor.