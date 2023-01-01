iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, Türk Telekom Grubu mağazalarında

iPhone’un en yeni ve en gelişmiş modelleri olan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ve iPhone 5s modelleri, Türk Telekom Grubu mağazalarında. Apple tarafından tasarlanan ve akıllı telefonlarda en gelişmiş işlemcilerden A9; Live Photos, 3D Touch, 12 megapiksel iSight kamera, Retina Flash özelliğine sahip 5 megapiksel FaceTime HD kamera ve diğer tüm etkileyici özellikleri beraberinde getiriyor.

Türk Telekom Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül, Türkiye’de en avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturacakları modellerin yakın zamanda Türkiye’ye gelecek olan 4.5G teknolojisini de destekleyecek teknolojik bir donanıma sahip olduğunu belirtti.