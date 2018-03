iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Turkcell’de ön satışta

Turkcell Platinum müşterilerine özel iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ön siparişle satın alınabiliyor.

Yepyeni cam tasarımıyla dikkat çeken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Turkcell Platinum müşterileri, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için www.turkcell.com.tr’den ön sipariş verebiliyor, dilerlerse Turkcell mağazalarındaki ekranlardan da taleplerini iletebiliyor. Turkcell mağazalarında yerlerini alan her iki model de akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılmış en dayanıklı cam, Retina HD ekran ve en güçlü, en akıllı çipe ve kablosuz şarj özelliğine sahip.