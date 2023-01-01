İşletmeler için kolay yönetilen WiFi çözümü

TP-Link®, çok sayıda farklı kişinin kablosuz ağa bağlandığı kamuya açık yerler, işletmeler için geliştirdiği, kolay yönetilen EAP serisi erişim noktalarına yeni bir model daha ekledi.

EAP245 model erişim noktası (access point-AP), diğer EAP serisi ürünler gibi ücretsiz denetleyici yazılımı sayesinde çok kolay yönetilebilen, hızlı, güvenli bir WiFi çözümü. Başta okul, hastane, otel, AVM, kafe gibi geniş alana yayılmış işletmelerde güvenli ve düzenli bir WiFi bağlantısı sağlamak için kullanılan ürün, tavan ya da duvara monte ediliyor.