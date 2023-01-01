KYOCERA Document Solutions A4 baskıda devrim yaratıyor

Dünyanın önde gelen çok fonksiyonlu fotokopi makineleri, lazer yazıcılar ve yazılım çözümleri gibi dokümantasyon sistemleri üreticilerinden Japon KYOCERA Document Solutions portföyüne eklediği yeni renkli A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi serisinin heyecanını yaşıyor.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, gelişmiş sonlandırıcı seçenekleriyle pazarda iddialı yeni ürünlerin A4 fiyatına A3 fonksiyonelliğinden faydalanma imkanı sunduğunu söyledi. Yeni ürünlerde, A3 ürünlerdeki kağıt kullanımı ve sonlandırma seçenekleri, 3.100 sayfalık kağıt kapasitesi, standart dubleks yazdırma, tarayıcı, fotokopi ve opsiyonel faks özellikleri var. Fonksiyonelliğiyle A3 MFP kullanan küçükten büyüğe tüm işgrupları için ideal olan yeni KYOCERA ürünler, TASKalfa 406ci, 356ci ve 306ci, en kolay şekilde son kullanıcının iş akışlarını dijitalleştirmesini sağlıyor.