Lenovo, yeni Tab3 10 Business Tableti ile babanızı son teknolojiyle buluşturuyor

Lenovo’nun iş dünyası için özel olarak geliştirdiği yeni Tab3 10 Business Tablet, toz ve su korumalı çizilmeyen ekranı ve 12 saate varan pil ömrüyle tam babanıza göre…

Yeni Lenovo Tab3 10 Business, toz ve su korumalı çizilmeyen Gorilla Glass ekranı ve yepyeni özellikleriyle Babalar Günü hediyesi olarak öne çıkıyor. Cihazınızı şarj ederken veri aktarımına izin veren On-the-Go özelliği ve 64 GB’ye kadar yükseltilebilen hafızasıyla yeni Tab 10 Business, iş dünyası için özel olarak geliştirilen güvenlik önlemleri ve telekonferanslarda kullanabilecek yüksek ses kalitesi sağlayan Dolby Atmos sistemi, arkasında 8, önünde 5 megapiksel kamerasıyla hem iş dünyasında babanızı yarı yolda bırakmayacak, hem de 10.1 inçlik FHD ekranında iş sonrası film keyfi her zamankinden çok daha tatmin edici olacak.