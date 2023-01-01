LG AKA ile telefonunu seç, tarzını yansıt!

Avea, 4 farklı rengi ve karakteriyle kullanıcısının tarzını yansıtan akıllı telefon LG AKA’yı ayrıcalıklı tekliflerle müşterileriyle buluşturdu.

Gözleriyle konuşan LG AKA, Türkiye’de yalnızca Avea’da satışa sunuluyor. Ayrıca LG AKA kampanyasının tarifeye ek ve internet paketli tekliflerden faydalanan Avealılara 3 ay boyunca Tivibu Cep Avea servisi hediye ediliyor. Sarı renkli AKA’da “Romantik” Eggy, Beyaz renkli AKA’da “Özgür Ruhlu” Wooky, Lacivert renkli AKA’da “Müzikkolik” Soul, Pembe renkli AKA’da da “Güzel ve Sempatik” Yoyo, cihazı temsil eden ve sahibinin tarzını yansıtan karakterler olarak öne çıkıyor. Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, Avea olarak en yeni teknolojiyi en ideal koşullarda müşteriye sunmaya odaklandıklarını belirtti.