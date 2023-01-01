LG G6 çok yakında Türk Telekom mağazalarında

Türk Telekom, LG Electronics’in ödüllü, en yeni amiral gemisi LG G6’yı çok yakında Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.

Türk Telekom müşterileri LG G6’ya çok özel avantajlarla ve hediyelerle sahip olabilecek. LG G6, ergonomik ve minimalist tasarımının yanı sıra FullVision® özelliği ve 18:9 ekran oranı ile kullanıcılarına çok daha geniş ekran keyfi sunuyor. Geniş açılı çift arka kameraları, sosyal medya paylaşımları için özel olarak tasarlanan kare çekim özelliği, Hi-Fi video kayıt özelliği ile LG G6, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı.