Lüks mobilitenin geleceğine dair vizyon: Rolls-Royce vision NEXT 100

Rolls-Royce VISION NEXT 100, Londara’da bir organizasyonla takdim edildi.

Lüks mobilitenin geleceğine dair merak uyandıran araç, estetik açıdan dinamik bir vizyon sunuyor. Bu ‘Vizyon Aracı’, yüzüncü yıl dönümü kutlamaları (Gelecek 100 Yıl) çerçevesinde BMW Grubu tarafından 7 Mart 2016 tarihinde Münih’te ilan edilen dördünden biri. Lüksün geleceğine dair yeni bir vizyon: “Kişisel Vizyon, Zahmetsiz Yolculuk, Büyük Sığınak ve Büyük Varış; Rolls-Royce’ın gelecek 100 yıla dair vizyonu; Rolls-Royce VISION NEXT 100.” Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, dünyanın önde gelen lüks markası olan Rolls-Royce’ın, lüks mobilitenin geleceğini belirlediğini söyledi.