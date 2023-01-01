Nokia 8 Türkiye’de

Çift Görüş modunu kullanarak gerçek zamanlı canlı aktarım ile aynı anda hikayenin iki tarafını anlatma şansı veren ZEISS lensli Nokia 8, Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor.

Nokia 8, Vodafone’un Akıl Almaz Değişim Kampanyası kapsamında indirimle sunulacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Nokia’nın sosyal medya paylaşımlarında çığır açacak yeni akıllı telefonu Nokia 8, özel fırsatlarla ilk 3 ay operatörler arasında sadece Vodafone’da satılacak” dedi. Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor.