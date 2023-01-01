OKI Avrupa, yeni yüksek hacimli, A3 Renkli Akıllı MFP’yi piyasaya sürüyor

ES94x6 MFP Serisi OKI’nin iş grupları ve departmanlar için akıllı portföyünü güçlendiriyor.

Yazdırma hacminin yüksek, son teslim tarihlerinin sıkışık ve kaliteli çıktı beklentilerinin son derece yüksek olduğu rekabetçi kurumsal iş dünyası için tasarlanmış ES94X6 MFP serisi fotokopi tabanlı A3, renkli, akıllı çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP), OKI Avrupa’nın giderek genişleyen portföyünün en son ürünü. Kapsamlı kağıt girdi esnekliğine ve eksiksiz yüksek kapasiteli sonlandırıcı özelliklerine sahip, şık görünümlü, hızlı ve güçlü MFP’ler, günlük iş akışlarının bir parçası olarak rapor, tanıtım belgesi ve broşürler üreten çalışma grupları ve departmanlar için ideal. Çok fonksiyonlu yazıcılar 9 inç tablet tipi dokunmatik ekran gibi birçok son model özelliğe sahip.