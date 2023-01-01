OKI’nin renkli neon yazıcısıyla göz alıcı floresan baskılar

OKI Pro6410 NeonColor ile açık veya koyu zemin üzerine göz alıcı floresan baskı çok uygun ilk satın alma maliyeti ile yapılıyor.

Çığır açan teknoloji baskı profesyonellerine yeni gelir fırsatları da sunuyor. OKI yeni Grafik sanatları yazıcıları Pro6410 NeonColor serisini ve beyaz tonerli Pro Serisi’ni pazara sundu. Pro6410 Neon serisi ultra parlak, göz alıcı floresan renkte tasarımlar yaratmak için transfer medyalar aracılığıyla farklı yüzeylere baskı olanağı sağlayarak renk profeyonellerini grafik tasarımındaki standart CMY renk sınırlamalarından kurtarıyor. Ürün, çok yönlülüğü, canlı renk spektrumu sayesinde tekstil ve farklı ürünlerin üzerinde tasarım yapma, kişiselleştirme, ambalaj ve prova baskı alma gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor.