OKI’nin Yeni Pro Serisi

OKI’nin Yeni Pro Serisi grafik sanatları yazıcıları yaratıcılığı ortaya çıkartıyor

OKI’nin sahip olduğu yüksek dijital grafik sanatları teknolojisiyle üretilen, profesyonel standartlara sahip yeni ‘Pro Serisi’ yazıcılar piyasaya sunuldu. OKI’nin profesyonel A3+ dijital grafik sanatları yazıcılarından oluşan yeni serisi, prova, ‘hafif üretim’ ve kişiye kuruma özel baskı gibi alanlarda üst düzey kalite sunuyor. Hesaplı ilk yatırım maliyetiyle küçük ve orta hacimli baskı ve grafik sanatları alanındaki kullanım için ideal özellikler taşıyan ‘Pro Series’, baskı kalitesi, daha hızlı baskı ve uygun sayfa başı maliyetle dikkat çekiyor.

Hızlı, verimli üretim yeteneklerini profesyonel kalitede dijital renkli baskıyla buluşturan seri, müşterilerine daha fazlasını sunmayı hedefleyen kreatif işletmeler için uygun bir alternatif olma özelliğini taşıyor. OKI’nin canlı dört ve beş renk teknolojileriyle yenilikçi baskı süreçlerinden oluşan yeni Pro Serisi yazıcılar, kreatif tasarımlar üreten sektörlerin yanısıra dijital baskı merkezleri, reklamcılık, tasarım ve diğer kreatif ajansların da aralarında yeraldığı hacimli baskı gereksinimlerine sahip kuruluşları hedefliyor.

Yeni Pro Serisi’nin piyasaya sunulan ilk modelleri, Pro9431, Pro9541 ve Pro9542 A3 renkli yazıcılar oldu.