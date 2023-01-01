Oksijen’den Türkiye’nin ilk yerli akıllı konum belirleme sistemi

Vodafone Türkiye bünyesinde inovasyon faaliyetlerini sürdüren ve 30'u aşkın ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için teknoloji üreten OKSİJEN, sunduğu lokasyon bazlı servislere bir yenisini ekledi.

Tamamen OKSİJEN bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen Vodafone Akıllı Konum Belirleme Sistemi ile özellikle kırsal alanlarda veya deprem, sel gibi doğal afetlerde kayıp kişilerin daha hızlı ve kolay bulunması mümkün oluyor. 500 metre ve altında hassasiyet için yüzde 90 oranında doğruluk sağlayan sistem, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ilk akıllı konum belirleme yazılımı olma özelliği taşıyor. OKSİJEN Genel Müdürü Murat Ekşioğlu, sistemin konum hesaplama hassasiyetini önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi.