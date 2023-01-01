Oyuncular için Intel tarafından tescillenen kalite: “ExperXcellerator IEM”

Intel® Extreme Masters (IEM) sertifikasına sahip, 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcili ExperXcellerator IEM serisi oyun bilgisayarları daha fazla güç ve daha kaliteli eğlence sunmak için oyunculara özel tasarlandı.

Pascal mimarisi ile güçlendirilen NVIDIA GeForce GTX 10 serisi grafik kartları, soğutma ve ses sistemi, yüksek kapasiteli bellek ve depolama alanları, yüksek kaliteli görüntüleri ve ses efektleriyle oyuncuları cezbeden bilgisayarlar, tüm donanımlarını minimum güçle maksimum performans sağlamak üzere çalıştırıyor. En popüler oyunlar ExperXcellerator IEM ile birlikte geliyor. ExperXcellerator IEM, “Halo Wars 2”, “Warhammer: End Times-Vermintide”, “Smite”, “World of Warships”, “World of Tanks” ve “JustCause 3”, “Dreadnought” oyunlarını hediye ederek, kendini oyunculara kanıtlıyor.