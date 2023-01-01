Projeksiyon devi Optoma Türkiye’de

Arena, dünyanın lider projeksiyon ve ses sistemleri üreticilerinden Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu.

Arena, bu işbirliğiyle Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak. Optoma Bölge Yöneticisi Mohsin Abakhti, Optoma’nın Arena ile müşterilerine daha kapsamlı bir ürün yelpazesi sunacağını söyledi. Arena Pazarlama Direktörü Deniz Aktan ise “Optoma’nın iş ve bilgi teknolojileri alanındaki projektör yelpazesi, eğitim ve kurumsal müşterilerimiz için mükemmel fırsatlar sunacak” dedi.