Razer BlackWidow Ultimate artık suya ve toza dayanıklı!

Dünya’nın öncü lifestyle markalarından Razer™, yeni ve daha da geliştirilmiş Razer BlackWidow Ultimate mekanik oyuncu klavyesini en çok satan klavyeler serisine ekledi.

Su ve toza karşı koruma gibi özelliklerle donatılan Razer BlackWidow Ultimate, bugüne kadarki en esnek oyuncu klavyesi olma iddiasını da taşıyor. IP54 sertifikası almayı başaran klavye, kendisine zarar verebilecek toz parçaları ve kazayla gerçekleşen su dökülmelerine karşı koruma sağladığını kanıtladı. Klavye her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşlarıyla da ön plana çıkıyor. Her yeşil ışık Razer’ın kendi Synapse yazılımı aracılığıyla tek tek kişiselleştirilebiliyor ve kullanıcılara oldukça geniş bir dinamik ışıklandırma efekti yelpazesi sunuyor. Oyuncular gelişmiş ışıklandırma efekt konfigürasyon aracı sayesinde çeşitli ışıklandırma profilleri de oluşturabiliyor.