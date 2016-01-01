Samsung Galaxy A 2016 Serisi ile daha akıllı selfiler

Samsung Electronics’in Süper AMOLED ekranlı akıllı telefonları içerisinde tasarımı tamamen metal ve cam olan Samsung Galaxy A 2016 serisi telefonları sadece tasarım özellikleriyle değil, selfie çekmeyi çok daha eğlenceli hale getiren özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Animated GIF ve üç ayrı fotoğrafı tek bir kareye sığdıran ‘Geniş Açılı Selfie’ gibi çarpıcı özellikleri fark yaratıyor. Samsung Galaxy A 2016 serisi, selfie çekmek için bir tuşa basma veya selfie çubuğu kullanma zahmetinden kurtarıyor. Ses ve görüntüyü tespit eden yazılımıyla selfie kavramını yeni bir boyuta taşıyan Galaxy A 2016 serisi, en son görüntü algılama ve ses tanıma yazılımı ile selfieleri bir sonraki seviyeye taşıyor.