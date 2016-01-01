﻿ Samsung Galaxy A (2016) Serisi Türkiye’de
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Samsung Galaxy A (2016) Serisi Türkiye’de

Samsung Electronics, birinci sınıf tasarım, üstün iletişim teknolojileri ve gelişmiş kamera özelliklerine sahip Galaxy A (2016) akıllı telefonlarını Türkiye’deki kullanıcılarının beğenisine sundu.

Samsung’un yenilikçi tasarım ve teknolojisi ile donatılan Galaxy A (2016), tüketicilere kendilerini üç farklı ekran boyutu seçeneğinde etkili bir şekilde ifade etme fırsatı sunuyor: “5.5 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3. Türkiye’deki kullanıcıların merakla beklediği 4.5G teknolojisine uyumlu Samsung akıllı telefon ürün portföyü de genişletildi. Galaxy A (2016), daha ince gövde yapısı ile kolayca ele oturuyor. Serinin sunduğu “Hızlı Şarj” özelliğiyle her zamankinden daha kısa sürede şarj etmek mümkün. 

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