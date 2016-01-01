Samsung Galaxy A (2016) Serisi, yakında Türkiye’de

Samsung Electronics, Galaxy A (2016) akıllı telefonlarını tanıttı.

Samsung’un yenilikçi tasarım ve teknolojisiyle donatılan Galaxy A (2016), tüketicilere üç farklı ekran boyutu seçeneği sunuyor: 5.5 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3. Samsung CEO’su ve BT ve Mobil İşletme Başkanı JK Shin, Samsung olarak sürekli inovasyon anlayışından asla vazgeçmediklerini vurguladı. Galaxy A, parlak, net fotoğraf ve videolar için gelişmiş bir kamera sistemine sahip. Galaxy A serisinin, 2016’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.