Samsung Galaxy C8, satışa sunuldu

Samsung’un çift arka kameralı modeli Samsung Galaxy C8, n11.com’da satışa sunuldu.

Çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Dual Photo adı verilen fotoğrafı çektikten sonra odağını değiştirmeye yarayan kullanışlı modla geliyor. 1920x1080 piksel çözünürlükte 5.5 inç Süper AMOLED ekrana sahip Galaxy C8, sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemciden güç alıyor, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkış yapıyor. Tamamı metalden oluşan bir kasanın eşlik ettiği Galaxy C8’de 3.000 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor.