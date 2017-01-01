Samsung Galaxy J5 2017 versiyonu satışta

Samsung’un giriş segmentindeki J serisinin yeni üyesi Galaxy J5’in 2017 sürümü n11.com’da satışa açıldı. Gücünü 1.6 GHz hızında çalışan Exynos 7870 işlemciden ve Mali-T830MP2 grafik biriminden alan telefon, 5.2 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan Super Amoled ekrana evsahipliği yapıyor.

Önünde ve arkasında 13 megapiksellik kamera taşıyan Galaxy J5 2017, 3.000 mAh bataryadan besleniyor. Uzun pil ömrü, büyük ve kaliteli ekranı, geniş depolama alanları ve Android'in son sürümüyle cihaz, 2GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip.