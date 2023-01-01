Samsung Galaxy Note 5 ve S6 edge+

Türk Telekom Grubu, Samsung’un tanıtımını; Amerika’da düzenlenen “Unpacked Event” ile gerçekleştirdiği Galaxy Note 5 ve S6 edge+’ı, 28 Ağustos’ta müşterileriyle buluşturdu.

Yeni Galaxy’ler, müşterilere esnek ödeme koşulları sunan Taksit Planlama Sistemi ile Türk Telekom mağazalarında satışa sunuldu. Türk Telekom Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül, müşterilerinin en yeni teknolojilere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak, dijital dünyanın getirdiği eğlence ve verimliliği en iyi şekilde yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.

Keskin renk doygunluğu, 5,7'' Quad HD Super AMOLED ekranın yüksek kontrastıyla sanki gerçek hayata bakılıyormuş gibi canlı renkler sunan Galaxy Note 5, kavisli arka yapısı, ince çerçevesi ve ergonomik yapısıyla tek elle rahatlıkla tutulabiliyor, yeniden tanımlanan 5. nesil S Pen’in yetenekleri sayesinde çoklu görevlerin kolaylıkla yerine getirilmesini sağlıyor.