Samsung Galaxy Note 8, Türkiye’de 18 Eylül’de satışta

Note serisinde yeni bir aşama olan Samsung Galaxy Note 8, Türkiye’de, 18 Eylül’de satışa sunuluyor.

Galaxy Note 8’e ön siparişle sahip olanları farklı sürprizler bekliyor. Kavrayışı kolaylaştıran tasarımı, kilitliyken bile birçok işlevi yerine getirebilen Sonsuz Ekranı ve yetenekleri artırılmış S Pen akıllı kalemi ile Galaxy Note 8’in Note serisinde gerçek anlamda yeni bir dönem başlattığını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Galaxy Note 8, inovatif bir mobil deneyim yaşayarak büyük işler yapmak isteyenler için tasarlandı” dedi.