Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge alanların 1 yıl boyunca faturası Avea’dan!

Avea, akıllı telefon dünyasında tasarımın ve teknolojinin birleşimini simgeleyen Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge modellerini ayrıcalıklı kampanya eşliğinde tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge telefonlarını Avea’dan alanlar, 1 yıl boyunca fatura ödemiyor. Galaxy S6 edge, estetik tasarımının yanısıra sağlam bir tutuş sağlayan dünyanın ilk çift kenarlı kavisli ekranı sayesinde kullanıcıyı anında çevreleyen, alışması kolay vazgeçmesi zor bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 2560 x 1440 QUAD HD çözünürlüğe sahip 5.1 inç Super AMOLED ekranla Galaxy S6 ve S6 edge, daha az güç tüketimiyle yüzde 20 performans artışı sağlayan 8 çekirdekli Exynos işlemcisiyle kullanıcısını her yönüyle şaşırtan ve heyecanlandıran bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Cihazlar, WPC ve PMA standartlarını destekleyen piyasadaki herhangi bir kablosuz şarj yastığı ile şarj edilebiliyor. Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, Avea olarak en yeni teknolojiyi en ideal koşullarda müşteriye sunmanın en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.