Samsung Galaxy S8, Vodafone Red avantajlarıyla ön satışta

Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 serisini, Vodafone Red avantajlarıyla “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunuyor.

Vodafone Red’liler, üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlara avantajlı tekliflerle sahip olabilecek. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Vodafone’da tarifeye ek 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ürünlerini akıllı cihaz portföylerine katacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.