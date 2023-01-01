Samsung mobilde Microsoft stratejik ortaklığıyla Galaxy Book

Samsung ile Microsoft’un genişletilmiş stratejik ortaklığı kapsamında ortaya çıkan Galaxy Book, hareket halindeki profesyoneller için verimlilik sağlarken ikisi bir arada tasarımıyla Microsoft Office deneyimine tam ve kolay erişim sağlıyor.

Microsoft Windows 10 platformunda geliştirilen Samsung Galaxy Book, kolaylıkla taşınıyor. Cihazlar arasındaki basit ve güvenli iletişimi sağlamak adına Samsung, Microsoft ile Galaxy Book üzerinde Samsung Flow’u daha da geliştirdi.