Samsung “Star Wars: Son Jedi”ın vizyona girişini özel bir koleksiyon ile kutluyor

Star Wars’ın heyecanla beklenen yeni filmi Star Wars:

Son Jedi için hazırlanan sınırlı sayıdaki Samsung Galaxy Note8 Star Wars Paketi, Star Wars hayranlarını en gelişmiş Samsung teknolojileriyle buluşturacak. Samsung ve Disney işbirliğinde hazırlanan Galaxy Note8 Star Wars Paketi, 13 Aralık’ta filmin vizyona girmesiyle birlikte satışa sunuldu. ‘Star Wars Paketi’ siyah renk Samsung Galaxy Note8, Samsung Gear S3 Frontier, Star Wars: Son Jedi temalı Samsung Alcantara Galaxy Note8 kılıfı, Samsung Evo Plus 64 GB microSD kart ve Hasbro Star Wars Black Series Edition Action Figure ürünlerinden oluşuyor.