Samsung SUHD TV

Samsung SUHD TV’ler ile 360 derecelik görüntü deneyimi

Samsung Electronics, son teknoloji ürünü SUHD TV ile TV anlayışına yepyeni bir boyut kazandırıyor. Sahip olduğu yüksek görüntü kalitesi, görüntüyü derinleştiren şık kavisli tasarımı ve akıllı tv fonksiyonlarının yanısıra ince ve zarif tasarımıyla evin dekorunu tamamlıyor. Özel dizayn çerçevesiyle kullanıcılara 360 derecelik bir şıklık sunan SUHD TV, kavisli tasarımı ve yüksek görüntü kalitesiyle sinema konforunu evlere getiriyor. SUHD TV’nin Nano Kristal Ekran teknolojisi renklerin daha parlak, görüntünün ise daha net olmasını sağlıyor.