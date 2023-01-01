Samsung SUHD TV’ler Tizen ile daha da akıllı

Dünyanın ilk kavisli UHD televizyonunun yaratıcısı Samsung’un geliştirdiği Tizen işletim sistemiyle Smart TV fonksiyonları kullanıcıların yaşam tarzına tam uyum sağlamak için yeniden tasarlanarak kesintisiz etkileşimi daha kolay ve hızlı bir hale getiriyor.

Samsung SUHD TV’ler, Nano Kristal teknolojisi sayesinde daha fazla renk, göz alıcı parlaklık, gerçekçi detaylar ve yüksek kontrast ile üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Tizen işletim sistemine sahip 2015 model Samsung Smart TV’ler, “Hızlı Bağlantı” (Quick Connect) özelliğiyle yakınlardaki mobil Samsung cihazlarını otomatik olarak arıyor ve BLE (Düşük enerjili Bluetooth) teknolojisi aracılığıyla bağlantı kuruyor. Böylece Smart TV’ler, otomatik olarak akıllı telefonda izlenilen videoyu algılayarak, tek bir tuşla aynı videoyu kaldığı yerden, daha büyük ekranda televizyondan izleme imkanı sunuyor.