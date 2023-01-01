Samsung’dan SUHD TV satın alanlara hediyeler!

Samsung’dan SUHD TV ile daha fazlasını izle, daha fazlasını kazan.

Samsung, 31 Mayıs tarihine kadar ev eğlence sistemlerinde devrim yaratan yeni nesil süper televizyon, SUHD TV satın alan müşterilerine, “Digiturk Şampiyonlar, Dizi veya Film Paketi”, “UHD Video Paketi” ve “Curved Soundbar” gibi farklı seçeneklerden oluşan hediyeler sunuyor. Dünyanın ilk kavisli UHD televizyonunun yaratıcısı Samsung’dan, yeni nesil süper televizyon SUHD TV; nano kristal teknolojisi, Tizen ile geliştirilmiş smart tv özelliği ve stil yaratan tasarımıyla televizyon deneyiminde çığır açıyor.