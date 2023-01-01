Sevgililer Günü’nde Vestel, kırmızılarıyla kalpleri ısıtıyor

Vestel, 14 Şubat’ta sevgilisine hediye arayışında olanlar için kaliteli, şık tasarımlı ve avantajlı fiyatlı ürünler sunuyor.

“Aşkın rengi kırmızıdır” diyenler için Vestel, capcanlı kırmızı renkteki ürünleriyle Sevgililer Günü’nde de kalpleri ısıtıyor. Aşıkların kahvaltı keyfi Vestel Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi ile renkleniyor. Vestel Sefa Kırmızı Inox Türk Kahvesi Makinesi, avantajlı fiyatıyla öne çıkıyor. Vestel Tarçın El Blender’ı, ergonomik tutma yeri ile kolay kullanım sağlıyor. Vestel Lavanta Kablo Sarıcılı Saç Kurutma Makinesi, tek tuşla otomatik kablo sarma özelliği ile dolaplardaki kablo karmaşasına son veriyor.