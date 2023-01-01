Siemens’ten internete bağlanabilen Inverter klima

Akıllı telefonla evi uzaktan serinletme dönemi.

Wi-Fi kontrol özellikli, A++ enerji sınıfı S1ZMA/I09911-12911-18911 serisi internete bağlı yeni Siemens inverter klimalar, kullanıcı dışarıdayken evde stresten ve yoğun şehir hayatından arınmış temiz ve serin bir hava hazırlıyor. Siemens’in yeni nesil inverter split klimaları akıllı telefonda uygulaması aracılığıyla Wi-Fi ile herhangi bir yerden klima ayarlarını izleyebilmeyi ve değiştirebilmeyi mümkün kılıyor. Bu özellikle cihazın açılıp kapanması sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma/soğutma/nem konum ayarları akıllı telefon ve tablet üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece evdeki internete bağlı klima dışarıdayken de çalıştırılabiliyor. Siemens klima cihazının kontrol edilebildiği Nethome programı Apple Store ve Android Market’ten indirilebiliyor. Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından test edilerek gerçek değerleri onaylanan ve “A++” enerji sınıfları için verilen TÜV Sertifikası almaya hak kazanan Siemens’in yeni klima modellerinde, verimliliğin yanısıra enerji tasarrufunu da en üst düzeyde koruyan ve ozon tabakasına zarar vermeyen R410A gazı kullanılıyor.

