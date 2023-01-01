Siemens’ten yeni bulaşık makinesi

“Gelecek evinizde” yaklaşımıyla ileri teknoloji ürünleri tüketicilerle buluşturan Siemens Ev Aletleri, 13 kişilik kapasitesiyle, A+++ sınıfında yüksek enerji ve su tasarruflu ve sessiz yeni bulaşık makinesi SN578S01TT’si ile kalabalık sofraların en büyük yardımcısı oluyor.

Siemens’e ait yeni ışık tasarımı emotionLight, kapı kenarına yerleştirilmiş 2 adet led aydınlatıcısıyla bulaşık makinesinin içini ve bulaşıkları etkileyici bir mavi ışıkla aydınlatıyor. Program bitiminde sesli uyarı veren makine, kalan zaman göstergesi, LED’li parlatıcı göstergesi, 1-24 saat arası başlama zamanını erteleme özelliği ve çocuk emniyet kilidi gibi kolay kullanım ve konfor için pek çok ayrıntı sunuyor.