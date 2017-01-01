Siemens’ten yeni yıla özel hediye alternatifleri

Siemens Küçük Ev Aletleri, 2017’ye geri sayımın başladığı günlerde sevdikleri için hediye arayışına giren herkese birbirinden farklı hediye alternatifleri sunuyor.

Üstün teknolojiyi estetik çizgilerle buluşturan Siemens Ev Aletleri, mutfak robotundan, el mikserine, ankastre kahve makinasından, şarjlı süpürgeye kadar birçok hediye alternatifi sunuyor. Kusursuz yılbaşı sofralarının baş yardımcısı Siemens MK880FQ1 mutfak robotu olurken 500 Watt’lık güçlü MQ96500 el mikseri kalabalık yılbaşı yemeklerinin en büyük yardımcılarından. Siemens CT636LEW1 ful otomatik ankastre kahve makinesi ise sabit sıcaklıkla ısıtma sağlayan akıllı ısıtma sistemiyle gurme kahve keyfini eve taşıyor. Yüksek performanslı toz torbasız teknolojisi ve tüm yüzeylerde kullanılabilen güçlü süpürme başlığıyla VCH6XTRM kodlu kablosuz dik şarjlı süpürge ise evin demirbaşı olmaya aday.

